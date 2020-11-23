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الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 03:49 م

المعموري: حكومة الكاظمي غير جادة بإكمال ميناء الفاو

ميناء الفاو

قال رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري، إنه تأتي هذه الاستضافة للوقوف على أسباب تلكؤ تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والاطلاع على آخر تطورات التقاعد مع الشركات المنفذة والاجابة عن التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع.

وبين أنه تم استعراض مراحل العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير ومناقشة أسباب تباطؤ مراحل انهاء التعاقد مع الشركات المؤهلة والتباحث حول السبل الكفيلة بدفع عجلة الانجاز إلى الأمام.

وأضاف، أن مجلس النواب أوفى بكل التزاماته تجاه المشروع من توفير الغطاء المالي واستحصال الموافقات الاصولية وتيسير كل الاجراءات التي تضمن المضي قدماً بهذا المشروع ، ملمحاً إلى عدم جدية وزارة النقل أو حتى مجلس الوزراء لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وفق المواصفات التي وضعها المستشار الإيطالي.

ودعا المعموري إلى الإسراع بالتعاقد مع أي شركة عالمية مؤهلة للتنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي سواء كانت كورية أم صينية أم غيرها شرط أن تكون مستعدة لإنجاز العمل وفق المواصفات المعدة مسبقاً.

وأشار إلى أن تأخر التعاقد يثير الشكوك ويطرح علامات استفهام عديدة لدى مجلس النواب وسيدفعنا بالتالي لاتخاذ موقف حازم وفق الأطر القانونية تجاه كل من يحاول الإضرار بهذا المشروع الاقتصادي الحيوي.

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