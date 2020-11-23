نائب: تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة 2021 بين 35 إلى 45 ترليون دينار

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن موازنة عام 2021 لم تصل البرلمان لغاية الآن، مبينا أن تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة العام المقبل 2021 بين 35 إلى 45 ترليون دينار.



وأضاف كوجر، أن "العجز في قانون الاقتراض يعتبر عجزاً فعلياً يستخدم لإدارة وسد النقص في السيولة المالية، في حين العجز في موازنة عام 2021 سيكون عجزاً تخمينيا قد نحتاج اليه او لا تحتاجه كله، وبالتالي فهو عجز مخطط له".



وأشار كوجر إلى أن "لدى الحكومة سنة كاملة وهناك اصلاحات وعد بها وزير المالية ان يحول الورقة البيضاء الى خطوات عملية في الموازنة وبالتالي فعندما نقول هذا العجز مخطط فقد تسد الإصلاحات جزء منها وقد ترتفع اسعار النفط وتزداد كميات النفط المباعة وبالتالي قد لا نحتاج أصلاً لهذا المبلغ من العجز الموجود بالموازنة والذي يعتبر توقعات وليس واقع حقيقي".



ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.



وكان عضو اللجنة المالية احمد الصفار قد بين أن "سعر برميل النفط بالموازنة العامة سيحدد بـ 40 دولارا، وقد يتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة".