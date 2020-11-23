بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 02:21 م

لجنة نيابية تحمل الكاظمي مسؤولية الفيضانات

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لجنة نيابية تحمل الكاظمي مسؤولية الفيضانات





حملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية الفيضانات الاخيرة في البلاد.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ، ان “حكومة الكاظمي تتحمل مسؤولية الفيضانات الاخيرة حيث انها كشفت زيف الحكومة في تقديم الخدمات”، لافتا الى ان “الاموال المخصصة للخدمات يذهب 90% منها لجيوب الفاسدين ولا يستثمر منها سوى 10% للمشاريع.
واضاف ان “حكومة الكاظمي هي من تعاتب اليوم على الفيضانات الاخيرة التي اجتاحت بغداد وعدد من المحافظات في البلاد”، مبينا ان “الحكومة تتحمل المسؤولية منذ تكليفها وحتى اليوم.
وتابع ان “الأمطار الاخيرة كشفت سرقة المال العام والهدر الحاصل في المشاريع الخدمية.
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