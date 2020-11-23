المياحي: أكثر من ٧٦ مشروعاً وزارياً متوقفاً ومتلكئاً في واسط

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن وجود أكثر من 176 مشروع متوقف في المحافظة.

وقال المياحي في تصريح صحفي، إن "الحكومة قررت تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات والوزارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأسبوعياً تحدد محافظة، لمعالجة مشاكل المشاريع المتوقفة والمتلكئة الوزارية".



وأضاف أن "أكثر من ٧٦ مشروعاً وزارياً متوقفاً ومتلكئاً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 100 مدرسة، تم إحالتها من قبل وزارة التربية ".



وأشار إلى أن "هذه المشاريع سببت مشاكل كبيرة في المحافظة، ولغاية الآن لم تحل" مبيناً أن "قسماً من هذه المشاريع مر عليها عشر سنوات، ولم تحل بطريقة صحيحة".



وأكد أن " التوجه الحكومي مهم جداً، لتنظيم الأوضاع، وحل هذه المشكلة"، معبر عن أمله أن "تكون هذه اللجان فاعلة، وتضع جدولاً زمنياً، لحل مشكلة المشاريع، وإيقاف الهدر الكبير في المال العام، والضياع الكبير للخدمات".