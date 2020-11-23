سائرون: الكاظمي وعد بتحسين الاقتصاد عندما كان النفط بـ”20″دولارا وسعره اليوم 43 دولارا







انتقد تحالف سائرون، بتعهد الكاظمي بتطوير الاقتصاد العراقي عند منحه الثقة وسعر برميل النفط 20 دولار، مبينا ان سعر البرميل ارتفع الى 43 والاخير يعجز عن دفع الرواتب مما يثير العديد من علامات الاستفهام.

وقال النائب عن سائرون سلام الشمري ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع على نفسه وعودا كثيرا مقابل التصويت على منحه الثقة.

واضاف “من بين العهود هو استضافته في مجلس النواب كل 30 يوما وتحسين واقع الاقتصاد العراقي ودخل الفرد من دون المساس برواتب الموظفين في وقت كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 20 دولارا

واوضح الشمري انه “مضى على منح الكاظمي الثقة شهور عدة ولم يصل الى المجلس فضلا عن عجزه بدفع رواتب الموظفين رغم ارتفاع سعر برميل النفط الى 43 دولارا.

وتابع ان “الامر يثير العديد من علامات الاستفهام يجب للمجلس الوقوف عندها ومساءلته عن مصير الاموال بعد ارتفاع اسعار النفط فضلا عن واردات المنافذ وغيرها.