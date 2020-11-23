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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 01:36 م

المالية النيابية: لن نمرر اي فقرة استقطاع برواتب الموظفين في موازنة2021

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المالية النيابية: لن نمرر اي فقرة استقطاع برواتب الموظفين في موازنة2021


اكدت اللجنة المالية النيابية، عدم تمرير اي فقرة بموازنة 2021 تتضمن استقطاع برواتب الموظفين،  داعية  الحكومة الى ارسال الموازنة للبرلمان لتمريرها وعدم الاكتفاء بالتصريحات عبر الاعلام.
وقال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكتفى بالتصريحات عبر الاعلام بتحميل مجلس النواب تأخر موازنة 2021 وهو لم يرسلها حتى الان للمجلس.
واضاف ان “هناك عدة مخاطبات وجهت للكاظمي حول ضرورة الاسراع بإرسال موازنة 2021 ولا فائدة منها والكاظمي منشغل بالإعلام وتحميل البرلمان تأخيرها رغم عدم وصولها”، مشيرا الى ان “الاخير  ابلغ المجلس بإرسالها قبل نهاية الشهر الجاري وننتظر وصولها.
واوضح السعيدي ان “اي خطوة حكومية لاستقطاع جزء من رواتب الموظفين في موازنة 2021 لن تمرر في المجلس وعليه التحرك الجاد لتعظيم الواردات وعدم حصر عمله برواتب الموظفين والاقتراض.
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