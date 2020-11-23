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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 01:24 م

المالية النيابية ترجح أن تكون قيمة العجز بموازنة العام المقبل بنسبة خمسين بالمائة

المالية النيابية
المالية النيابية ترجح أن تكون قيمة العجز بموازنة العام المقبل بنسبة خمسين بالمائة




أكدت اللجنة المالية النيابية، امتلاكها الوقت الكافي لإقرار قانون الموازنة العامة قبل حلول العام 2021،  مرجحة  أن تكون قيمة العجز بنسبة  50بالمائة.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار أن "مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 لم يصل بعد إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن اللجنة بانتظار إقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن "مجلس النواب يمتلك الوقت الكافي لإقرار قانون الموازنة قبل حلول العام 2021"، مبيناً أنه "حسب التوقعات فأن قيمة العجز بالموازنة ستكون أكثر من 50% من حجم النفقات التشغيلية.

وبين الصفار، أن "سعر برميل النفط بالموازنة العامة سيحدد بـ 40 دولارا ، وقد يتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة.
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