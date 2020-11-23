نائب: أمناء بغداد “غير امينين” وما يرسلوه للخزينة يمثل 20% من الجباية سنويا



اكد النائب عن تحالف سائرون رياض السعودي ان جميع أمناء بغداد لم يكونوا “امينين” في مسؤولياتهم تجاه تقديم الخدمات للعاصمة بغداد, مشيرا الى ان ما تجبيه امانة بغداد من املاكها وضرائبها لن يصل للخزينة سوى اقل من 20 بالمائة .

وقال المسعودي ان ” امانة بغداد عودتنا دائما باعذار متكررة عند كل شتاء وكانها مستنسخة لكل من يتسنم منصب امانة بغداد ” , مبينا ان ” جميع أمناء بغداد لم يكونوا امينين في مسؤولياتهم تجاه تقديم الخدمات للعاصمة بغداد وان ما يحدث كل عام من غرق العاصمة يعود الى امرين يعود الاول الى ضعف الثقافة المجتمعية وانتشار العشوائيات وتقسيم الدور السكنية الى عدة اقسام ما يؤدي في ضعف أداء مشاريع المجاري وتصريف مياه الامطار وهذا يؤدي الى عدم تنفيذ مشاريع جديدة للتصريف او توسعة المشاريع القديمة من قبل الأمانة , اما الامر الثاني هو فساد أمناء الأمانة ومدرائها واعتمادها على شركات محلية لاتملك الاهلية في تنفيذ المشارع وليس لها القدرة على إزالة عدد من العشوائيات التي أوقفت عمل مشروع زبلن الكبير.

واوضح المسعودي ان “الجباية التي تحصل عليها الأمانة تقدر بأكثر من ترليون دينار , الا ان ما تدفعه للخزينة العامة بحدود 180 مليار وهذه النسبة تشكل اقل من 20% مما تجبيه وبقية الأموال تذهب الى جيوب الفاسدين والى كتلهم السياسية التي تقوم بحمايتهم من المساءلة.