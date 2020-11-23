بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
وكالة دولية تكشف عن تزايد معدل هجرة المسيحيين من العراق في الأعوام الأخيرة الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد خمس سنوات رونالدو ينافس ميسي على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم المعموري: حكومة الكاظمي غير جادة بإكمال ميناء الفاو نائب: تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة 2021 بين 35 إلى 45 ترليون دينار لجنة نيابية تحمل الكاظمي مسؤولية الفيضانات المياحي: أكثر من ٧٦ مشروعاً وزارياً متوقفاً ومتلكئاً في واسط ألمانيا تمنح العراق أكثر من 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا سائرون: الكاظمي وعد بتحسين الاقتصاد عندما كان النفط بـ”20″دولارا وسعره اليوم 43 دولارا اتهامات برلمانية لهيئة مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنقل نفايات مشعة خطيرة للعراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 01:12 م

نائب: أمناء بغداد “غير امينين” وما يرسلوه للخزينة يمثل 20% من الجباية سنويا

GettyImages-1229712188
نائب: أمناء بغداد “غير امينين” وما يرسلوه للخزينة يمثل 20% من الجباية سنويا

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض السعودي  ان جميع أمناء بغداد لم يكونوا “امينين” في مسؤولياتهم تجاه تقديم الخدمات للعاصمة بغداد, مشيرا الى ان ما تجبيه امانة بغداد من املاكها وضرائبها لن يصل للخزينة سوى اقل من 20 بالمائة .
وقال المسعودي ان ” امانة بغداد عودتنا دائما باعذار متكررة عند كل شتاء وكانها مستنسخة لكل من يتسنم منصب امانة بغداد ” , مبينا ان ” جميع أمناء بغداد لم يكونوا امينين في مسؤولياتهم تجاه تقديم الخدمات للعاصمة بغداد وان ما يحدث كل عام من غرق العاصمة يعود الى امرين يعود الاول  الى ضعف الثقافة المجتمعية وانتشار العشوائيات وتقسيم الدور السكنية الى عدة اقسام ما يؤدي في ضعف أداء مشاريع المجاري وتصريف مياه الامطار وهذا يؤدي الى عدم تنفيذ مشاريع جديدة للتصريف او توسعة المشاريع القديمة من قبل الأمانة , اما الامر الثاني هو فساد أمناء الأمانة ومدرائها واعتمادها على شركات محلية لاتملك الاهلية في تنفيذ المشارع وليس لها القدرة على إزالة عدد من العشوائيات التي أوقفت عمل مشروع زبلن الكبير.
واوضح المسعودي ان “الجباية التي تحصل عليها الأمانة تقدر بأكثر من ترليون دينار , الا ان ما تدفعه للخزينة العامة بحدود 180 مليار وهذه النسبة تشكل اقل من 20% مما تجبيه وبقية الأموال تذهب الى جيوب الفاسدين والى كتلهم السياسية التي تقوم بحمايتهم من المساءلة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميناء الفاو

المعموري: حكومة الكاظمي غير جادة بإكمال ميناء الفاو 23 تشرين الثاني 2020 03:49 م

جمال كوجر

نائب: تقديرات العجز ستبلغ ضمن موازنة 2021 بين 35 إلى 45 ترليون دينار 23 تشرين الثاني 2020 03:26 م

20201121155836anapicp-aa_ar_pho_gen-20201121185103-22997145-.h-scaled-e1606029950997

لجنة نيابية تحمل الكاظمي مسؤولية الفيضانات 23 تشرين الثاني 2020 02:21 م

اتفاقيات

ألمانيا تمنح العراق أكثر من 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا 23 تشرين الثاني 2020 02:05 م

Em3YB8zXMAA2l_7

سائرون: الكاظمي وعد بتحسين الاقتصاد عندما كان النفط بـ”20″دولارا وسعره اليوم 43 دولارا 23 تشرين الثاني 2020 01:53 م

مصرف_0

المالية النيابية: لن نمرر اي فقرة استقطاع برواتب الموظفين في موازنة2021 23 تشرين الثاني 2020 01:36 م

المالية النيابية

المالية النيابية ترجح أن تكون قيمة العجز بموازنة العام المقبل بنسبة خمسين بالمائة 23 تشرين الثاني 2020 01:24 م

parlaman201845555

لجنة حقوق الانسان النيابية تؤكد رفض تشريع قانون الجرائم المعلوماتية 23 تشرين الثاني 2020 12:57 م

التعليقات