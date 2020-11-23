10 قتلى بهجوم للتنظيم.. داعش الإرهابي برعاية إيرانية يوزع هجماته في العراق

زاد تنظيم داعش الإرهابي من هجماته الإرهابية في الفترة الأخيرة بالعراق، حيث أعلنت محافظة صلاح الدين الحداد للمرة الثانية في غضون شهر تقريباً، فقبل شهر قتل واختطف نحو 13 مواطناً من قرية الفرحاتية التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وبدأ داعش الإرهابي يوسع هجماته بشرق وغرب العراق، وذلك بعد مقتل عشرة أشخاص بين مدني وعسكري، من بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد هو مدير شرطة ناحية المسحك العقيد إبراهيم معجل إبراهيم في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشار عسكريون إلى أن الهجوم الذي وقع على منطقة المسحك في صلاح الدين هو ثاني أقوى هجوم للتنظيم بعد الهجوم الذي وقع على منطقة الرضوانية التي لا تبعد عن بغداد سوى 10 دقائق، وراح ضحيته 7 عناصر عسكرية ومدنية.

وبينما كان ما جرى في الرضوانية هجوماً مسلحاً على نقطة مشتركة للجيش ولقوات الصحوة، فإن هجوم المسحك كان عبارة عن كمين نصبه داعش الإرهابي، حيث انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين.

وعندما حضر عناصر الشرطة لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر داعش الإرهابية.

وكشف مراقبون عن أن داعش الإرهابي يتحرك في العراق برعاية إيرانية، حيث توفر الميليشيات الإيرانية لداعش المال والسلاح لتنفيذ مخططتاها في العراق.

وقد حملت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قيادات عسكرية في صلاح الدين المسؤولية عن الخرق الأمني الأخير.

وقال عضو اللجنة، جاسم الجبارة، إن الخروقات الأخيرة في منطقتي المسحك والزوية ضد الشرطة الاتحادية كانت بسبب تراخي القيادات الأمنية.

وأضاف الجبارة، أن قيادات عسكرية في المحافظة أعلنت قبل عدة أيام عمليات ضد التنظيم الإجرامي في المسحك، واكتفت بإحراق بعض المضافات ومصادرة أسلحة نارية دون اعتقال أي عنصر (داعشي).

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بخطوات عاجلة وفعالة ومعاقبة القادة العسكريين المتورطين في الإهمال وعدم حماية القوات الماسكة، فضلاً عن اتخاذ خطوات استخبارية لاعتقال وتصفية العناصر الإرهابية.

من جهته، أكد النائب أحمد الجبوري، أن الهجوم الأخير يستلزم إعادة النظر في خطط مسك الأرض، والملاحقة المستمرة لخلايا التنظيم.

وأضاف الجبوري، أن الأمر يتطلب أيضاً متابعة خلايا التنظيم في المناطق التي يوجد فيها مع التركيز على الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لمراقبة ورصد العدو، فضلاً عن إعادة انتشار القطعات العسكرية من جديد.