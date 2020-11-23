انتشار كورونا وضعف الإنترنت.. أزمات تلاحق التعليم في العراق

توجد عدة أزمات تواجه استئناف الدراسة في العراق، حيث يخشى العراقيون من انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ، علماً أن التعليم الإلكتروني وحده غير كاف، بسبب ضعف خدمة الإنترنت وغير ذلك.

يأتي ذلك حيث أنه من المقرّر أن يعود نحو 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة في البلاد نهاية الشهر الحالي، وسط مخاوف من كيفية تعامل وزارتي التربية والصحة مع استئناف الدراسة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكد مسؤولون استحالة اعتماد التعليم عن بعد بشكل كامل، بسبب سوء خدمة الإنترنت، وعدم تمكّن نحو 60 في المائة من العائلات العراقية من توفير الأجهزة والمستلزمات لأبنائها لهذا الغرض.

ولا يملك العراق أي خيارات غير الحضور إلى المدارس جزئياً، بعد غياب الدوام المنتظم لأكثر من عام بسبب اندلاع التظاهرات الشعبية في تشرين الأول من العام الماضي، ثمّ تفشي جائحة كورونا.

ويتكامل الحضور مع خيار التعليم عن بعد الذي تبنته الكثير من البلدان منعاً لضياع العام الدراسي، من خلال اعتماد برامج تواصل إلكترونية.

وذكرت وزارة التربية، أن العودة إلى الدراسة تعد الطريقة الوحيدة للحد من التداعيات السلبية التي أثرت على هذا القطاع في ظل الجائحة، وإن كانت الأوساط التربوية والتعليمية في البلاد تخشى من تسجيل إصابات كثيرة بين التلاميذ، لا سيما في المراحل الابتدائية، إذ تصعب السيطرة على حركتهم والتزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وتكشف الوزارة عن خطتها في بيان أن "دوام التلاميذ سيكون ليوم واحد في الأسبوع. كما أن التوجه الجديد للوزارة هو المزج بين التقليدي والإلكتروني.

أما التلميذ الذي يتعذر عليه الحصول على الإنترنت، فيمكنه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي" (محطة تابعة للدولة تموّل من ميزانية وزارة التربية العراقية).

كما قررت الوزارة تعليق عطلة يوم السبت في جميع مدارس العراق لتمتد الدراسة ستة أيام في الأسبوع، خمسة منها إلكترونياً، كما سيوقع أولياء الأمور على تعهد بتعليم أبنائهم في المنزل من خلال الاعتماد على جدول حصص أسبوعي تعلنه الوزارة.

ورغم أن وزارة التربية العراقية حددت تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً لاستئناف الدوام المدرسي في البلاد، إلا أن مصادر من الوزارة نفسها تؤكد أنه "يحتمل أن يكون هناك تغيير تبعاً لتطور الوباء".

وتشير إلى أن ممثل منظمة الصحة في العراق، أدهم إسماعيل، كشف في أكثر من مرة عن مخاوفه من عودة دوام المدارس الابتدائية، من دون أن يعرب عن تخوفه من العودة إلى الجامعات.



