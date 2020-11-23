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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 12:00 م

نائب يحمل الحكومة مسؤولية دفع الرواتب العام المقبل

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نائب يحمل الحكومة مسؤولية دفع الرواتب العام المقبل


حمل عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، سالم طحمير، الحكومة مسؤولية دفع الرواتب العام المقبل
وقال طحمير إن “تصريح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوجود مشكلة في رواتب الشهر الأول من العام المقبل، لا ينسجم مع مسؤولية حكومته التي وعدت بإيجاد حلول اقتصادية للازمة المالية لاسيما رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والالتزامات المالية الأخرى.
واضاف ان “الورقة البيضاء للحكومة التي أكدت أنها تحتوي الحلول، عليها الشروع بها والعمل بالحلول التي تحملها، حيث ألزمت الحكومة نفسها بحلول اقتصادية جذرية بعد الموافقة على قانون الاقتراض.
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