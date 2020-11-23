بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 11:55 ص

بومبيو: دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.. وسنلاحق ميليشيات إيران بالعراق

بومبيو

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أن هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام فى المنطقة.

وقال مايك بومبيو، في مقابلة مع قناة العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتقديم المساعدات اللازمة في الشرق الأوسط، موضحا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات التي تقدمها بشكل مستمر.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة حتى وإن تغير الرئيس في البيض الأبيض.

وأوضح مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية، عملت على القضاء على داعش في سوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران ما زالت تشكل خطرا مركزيا على الشرق الأوسط، موضحا أن العقوبات على إيران منعتها من تمويل حزب الله والمليشيات في العراق.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حكومة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، من أجل استقرار وازدهار العراق.

وأوضح مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إظهار حقيقة المخاطر التي تشكلها إيران في المنطقة، لافتا إلى أن دول المنطقة تدرك الآن التهديد المشترك الذى تشكله إيران ، وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن القيادة الفلسطينية رفضت التعاون مع إسرائيل.

وقال مايك بوبيو، إن الإجراءات ضد ميلشيات إيران في العراق سيتم تحديدها في وقت لاحق، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدثة الأمريكية تأخذ في الحسان خلال تحقيق السلام في المنطقة العربية خطر إيران، مشيرا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض إجراءات لاحقة ضد مليشيات إيران، موضحا أن العراقيون يرفضون التبعية لإيران.

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