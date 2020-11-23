الرافدين: حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعين أموالهم بلغت 2198

أعلن مصرف الرافدين، أن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الأول الماضي بلغت 2198 حسابا توفير وجاري.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى وصلت إلى 219 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 1979 حسابا".



وأضاف أن "المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".