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الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 11:37 ص

بيل جيتس يحذر: جائحة جديدة تضرب العالم وسنكون محظوظين إذا تأخرت عقدين

بيل جيتس
حذر مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بيل جيتس، من تعرض العالم لجائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه توقع سيطرته عليه أفضل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورجح جيتس في حوار إذاعي له، أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفًا أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".

يذكر أن جيتس كان صرح في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.

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