بيل جيتس يحذر: جائحة جديدة تضرب العالم وسنكون محظوظين إذا تأخرت عقدين

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بيل جيتس، من تعرض العالم لجائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه توقع سيطرته عليه أفضل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ورجح جيتس في حوار إذاعي له، أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفًا أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".
يذكر أن جيتس كان صرح في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.
ورجح جيتس في حوار إذاعي له، أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفًا أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".
يذكر أن جيتس كان صرح في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.