قانون "جرائم المعلوماتية".. شبح مخيف يطارد الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي بالعراق

عاد إلى دائرة الجدل والاختلاف مشروع قانون "الجرائم المعلوماتية" بصيغته القديمة وغير المعدلة، الذي بدأ مجلس النواب مناقشته.

وترفض الاتجاهات المدنية والقانونية المعنية بحرية التعبير والحق في تداول المعلومات المشروع، وترى أنه يعيد البلاد إلى "عهود الديكتاتورية".

تحول قانون "جرائم المعلوماتية" إلى شبح مخيف يطارد الصحافيين والمثقفين وأصحاب الرأي بل وعموم العراقيين على مواقع التواصل، حيث تصل العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبد.

واعتبر الوسط الإعلامي القانون بمثابة "بوليس" أكثر منه قانونا تشريعيا أو منظما لعمل الإعلام وحرية التعبير التي نصّ عليها الدستور" حسب رأيهم".

وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.

وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن "تحالف المادة 38 من الدستور العراقي" (تتعلق بحرية التعبير والصحافة)، الذي يضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون.

وقال التحالف في بيان، إنه يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون (جرائم المعلوماتية) سيئ الصيت، متجاوزاً بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان (حسن الكعبي) لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون.

وأضاف: إننا في (تحالف المادة 38) سبق أن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة.

وأكد التحالف على رفضه وبشدة أي محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق (المادة 38)، ونعتبر المسودة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الديكتاتورية والمخبر السري.

وقال نشطاء، إن قانون الجرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو قانون مسيس لتحجيم دور الصحافة وحرية الرأي، وبالتالي يقوم هذا القانون على حماية السياسيين من الملاحقة والمتابعة وهو قانون مقتبس من دول أجنبية لا يحاكي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق.

وأشار النشطاء، إلى أن الإلحاح على تشريع هذا القانون من قبل السياسيين، أن هناك عجز واضح بالنهوض بواقع حال العراق في الوقت الراهن، من عجز في الميزانية وعدم الاستقرار الأمني، وسوف يكون هذا القانون أداة يزج بها الكثير من المواطنين العراقيين في السجون، وهذا ما يبحث عنه بعض السياسيين العاجزين عن إخراج العراق من الأزمات.