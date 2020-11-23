التميمي يوضح مدى قانونية تلاعب حكومة الكاظمي برواتب الموظفين وتأخير صرفها

قال الخبير القانوني علي التميمي، إن نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوما وهو معتمد في أغلب دول العالم، كما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها.

وأضاف أن تأخير صرف الرواتب لأمور ترتيب أو جرد فلابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي.

وبين أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام نافذ من تاريخ التصويت ويتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب، لذا فأن اسباب التأخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب، خاصة ان معظم أو كل الموظفين يعتمدون على هذه الرواتب في إيجارات وسلف ومعيشه لا تحتمل التأخير أبدا.

وأكد أن رواتب الموظفين ومخصصاتهم محددة بقوانين ولا يجوز إلغاءها الا بقانون، كما يحق للبرلمان استجواب الحكومة ازاء قضية الرواتب أو أي قضية أخرى لأنه الجهة الرقابية.



