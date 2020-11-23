وفد وزاري برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون يعتزم زيارة مصر الأسبوع الحالي

يعتزم وفد وزاري برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، زيارة مصر الأسبوع الحالي، ضمن أعمال اللجنة العراقية ـ المصرية التي عقدت مؤخرا في بغداد.



وذكر مكتب وزير الدفاع، أن "وزير الدفاع سيلتقي نظيره المصري الفريق الأول محمد زكي، وسيقوم بزيارات ميدانية لعدد من مصانع التسليح المصرية، وستتم مناقشة البنود التي تم الاتفاق عليها ضمن اللجنة العراقية ـ المصرية الخاصة بالدفاع، ليتم البدء بتنفيذها على أرض الواقع".



وبين، أن "الوفد العراقي سيضم شخصيات من بعض الوزارات".



وكان رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، قد أوضح أن "الاتحاد يستعد للدخول في مناقشات مع وفد وزاري عراقي، يزور مصر الأسبوع الحالي لمناقشة المشاركة بتنفيذ مشروعات تنموية في البلد الشقيق".

وأضاف هلال، أن "العراق بحاجة لجميع البضائع المصرية، وسيسهم الاتفاق بين الحكومتين على الواردات المصرية مقابل النفط العراقي في زيـادة التبادل التجاري بين البلدين".