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الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 09:17 ص

مسلحون ينصبون سيطرة وهمية بالأنبار ويقتلون منتسباً ويختطفون ثلاثة أشخاص

مسلحون

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن أن مسلحين قتلوا منتسباً واختطفوا ثلاثة أشخاص بعد نصبهم سيطرة وهمية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصكار على الطريق الدولي بين (منطقة الكيلو) 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا ثلاث عجلات مدنية".

وأضاف المصدر، أن "إحدى العجلات تعود لمنتسب في مديرية الجنسية، وأقدم المسلحون على قتله وحرقه داخل العجلة، فيما تعطلت العجلة الثانية أثناء الفرار من السيطرة نتيجة إطلاق النار، حيث هرب سائقها، فيما أحرقها المسلحون".

وتابع المصدر، أن "المسلحين اقتادوا سائق العجلة الثالثة مع اثنين يرافقانه، إلى جهة مجهولة".

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