بومبيو: الإجراءات ضد ميلشيات إيران في العراق سيتم تحديدها في وقت لاحق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإجراءات ضد ميلشيات إيران في العراق سيتم تحديدها في وقت لاحق، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدثة الأمريكية تأخذ في الحسان خلال تحقيق السلام في المنطقة العربية خطر إيران.



وتابع مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض إجراءات لاحقة ضد ميليشيات إيران، موضحا أن العراقيون يرفضون التبعية لإيران.





