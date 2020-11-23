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الإثنين, 23 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 تشرين الثاني 2020 01:42 ص

بعد سحق المظاهرات وقتل شبابها.. الصدر: لا مانع من المشاركة في الانتخابات المقبلة وحجز رئاسة الوزراء

مقتدى الصدر متوعدا العراقيين

مراقبون: الصدر يلعب بميليشياته كما يريد على الجميع ويعمل على اختطاف الحكومة المقبلة

خلال الثورة العراقية الكبرى، لم يتورع مقتدى العار عن استهداف الشباب العراقي في المظاهرات عبر ميليشيات عدة تابعة له منها القبعات الزرقاء وسرايا السلام وغيرها، وصدرت عنه تهديدات أكثر من مرة.
واليوم يريد الصدر، بعدما نجحت ميليشيات إيران، في وأدها واغتيال عشرات النشطاء ان يختطف الحكومة العراقية القادمة ويسيطر عليها.
وقال مقتدى الصدر، أنه قد يصبح "في حل من قسمه" القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بـ "الأغلبية" وبرئاسة الوزراء، ما أثار تساؤلات حول تغيير الصدر موقفه السابق، ومقاصده من وراء التلميحات الأخيرة.
وكان قد ألمح الصدر، زعيم التيار الصدر في العراق، إلى إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لتخليص العراق من ثلاثة أمور وفق مزاعمه.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "إن بقيتُ وبقيت الحياة، سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة".
واستدرك "فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتكم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات".
وأضاف الصدر، فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض الانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي.
وزعم الصدر، أن هدفه حال قرر خوض الانتخابات هو تخليص العراق من الفساد والتبعية والانحراف، على حد قوله. 


وأكد مصدر مطلع، لـ"الحرة" على حوارات الكتل السياسية إن الصدر بدأ يتصرف بثقة أكبر تجاه الانتخابات المقبلة، بعد أن حقق فورا كبيرا في الانتخابات السابقة.
وبحسب المصدر، إن الصدريين يخططون لتولي رئاسة الوزراء، وأن مقتدى الصدر بدأ يفكر في الأسماء التي يريد أن يطرحها للمنصب. وأضاف أن هنالك اسمين مرشحين  هما ابن عمه، جعفر الصدر، سفير العراق الحالي في بريطانيا، وابن شقيقه، أحمد الصدر، الذي تسلم مؤخرا منصبا في وزارة الخارجية بعد حصوله على شهادة الماجستير.
لكن المصدر قال إن هناك نقاشات داخلية تحذر من وضع شخص من العائلة على رأس الحكومة، لما يمكن أن يسببه الفشل في الإدارة الحكومية من ضرر على شعبية الصدر.
وأدى إعلان مقتدى الصدر لموقفه و"التحلل" من قسمه إلى موجة من الانتقادات والسخرية يقودها معارضون عراقيون للصدر. 


وبحسب عبد الكريم فإن الصدر خطط منذ 2008 للانفراد بحكم بلاد معقدة جدا، وهو يسير بإصرار تجاه هذا الهدف. "فهو الوحيد الذي لم يخسر قاعدته الشعبية من الساسة الشيعة، وربما حتى السنة".
ويضيف عبد الكريم قوله: "كما أن الصدر يحتفظ بسلاحه وتمثيله البرلماني وقوته السياسية، وتمكن بشكل ما من الإيحاء بأنه غير مسؤول عن مشاكل العراق، مع أنه نصب كل رؤساء الحكومة منذ المالكي وحتى الآن".
وعلق المحلل السياسي، محمد الخالدي، إن "الصدر ربما يقترب من نهايته بمحاولة الوصول إلى الثقب الأسود المسمى رئاسة وزراء العراق". وبحسب محمد فإن "تظاهرات تشرين دعمت من قبل الصدر في البداية لكي يحصل على مكاسب سياسية رغم أنه هو من نصب حكومة عبد المهدي وتفاخر بهذا".
وأضاف إن الصدر حاول " الإيحاء لخصومه الشيعة أنه يتحكم بهذه التظاهرات الخطرة واستخدمها للحصول على اتفاق بمنحه حق ترشيح رئيس الوزراء بعد عادل عبد المهدي، إثر مواجهة دامية خاضها أنصاره وعناصر الميليشيا في ساحة التحرير ببغداد".
والحقيقة ان اعلان الصدر وتغريدته دليل جديد على النفاق السياسي له، فهو يحاول ان يقفز على كل المراحل سواء كانت ثورة او انتخابات او حكومة قادمة او غيرها.
أ.ي

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