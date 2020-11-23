الأسباب الخفية وراء الزيارة الثانية لـ"قائد فيلق القدس" الإرهابي قاآني للعراق

تحالف العامري: قاآني جاء بدعوة رسمية عبر حكومة الكاظمي ومراقبون: لتوجيه عصابات إيران في حضور رئيس الوزراء



في محاولة للسيطرة على التطورات المتسارعة وبالخصوص، نية الولايات المتحدة الأمريكية ، توجيه ضربة قاصمة للنظام الإرهابي الإيراني، وصل قائد فيلق القدس الإرهابي، إسماعيل قاآني، إلى العراق، حيث التقى بالكاظمي والعديد من رؤوس الميليشيات وذلك لتوجيههم بوقف الأعمال الإرهابية مؤقتا حتى لا يتخذها الرئيس ترامب ذريعة لسحق طهران وعصاباتها.

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إن واشنطن تسعى لتثبيت الاستقرار في العراق، وأضاف في مقابلة مع "العربية" إن العراقيين، أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران. قائلا إن وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية يهدف إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي.

وردا على سؤال حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، أوضح بومبيو، أن الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقا.

وعلى صعيد الزيارة المشبوهة، لقائد فيلق القدس الارهابي، قال تحالف "الفتح" المقرب من طهران، بزعامة الإرهابي هادي العامري، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اسماعيل قاآني زار العاصمة بغداد بدعوة رسمية من قبل الحكومة.

من جانبه أكد القيادي في التحالف، غضنفر البطيخ، إن "زيارة قاآني، إلى بغداد، جاءت بدعوة من الحكومة العراقية وهي زيارة رسمية، فبعد حادثة اغتيال سليماني وابو مهدي المهندس، بدأت السلطات تتحذر من زيارة شخصيات إيرانية بشكل سري أو غير معلن الى العراق، وانما تؤكد على أن تكون رسمية وعن طريقها.



واوضح البطيخ، ان هدف زيارة قاآني، مناقشة التواجد الأمريكي في العراق. وأضاف القيادي بتحالف الفتح، إن قائد فيلق القدس ناقش ايضا آخر التطورات في تحقيق قضية اغتيال قاسم سليماني، ودور الحكومة العراقية في كشف تفاصيل هذا الملف ومحاسبة اي شخصية عراقية متورطة بهذا الملف إن وجدت.

وقال مصدر مطلع، إن قائد فيلق "القدس" الإرهابي ، قاآني، عقد اجتماعا مع الكاظمي ومع عدد من قادة الفصائل المسلحة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تهدئة وهدنة جديدة مع الأمريكان، مقابل سعي بغداد بشكل جدي لإنهاء التواجد الأمريكي، مبينا انه على اثر ذلك تقرر سحب 500 جندي امريكي.



وهذه ثاني زيارة لقاآني الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني، خلفا للجنرال الارهابي الراحل، قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.

وتتهم واشنطن، العصابات العراقية المقربة من إيران وعلى رأسها "كتائب حزب الله العراق" الارهابية بالوقوف وراء الهجمات.

وشدد خبراء، أن ما كشفته زيارة الإرهابي قأآني للعراق، أن أمر التفجيرات والهجمات عبر الكاتيوشا يأتي بتوجيهات مباشرة من طهران. ولفتوا أن الزيارة كان هدفها الأول منع إطلاق الكاتيوشا خلال الفترة القادمة والتأكيد للكاظمي أن الأمور بيد إيران.

أ.ي