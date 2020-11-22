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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 09:50 م

الهجوم الأكبر.. أبرامز: إيران قررت نشر الفوضى وتتعاون مع تنظيم القاعدة وإدارة ترامب جاهزة بقوة

ابرامز

مراقبون: غيوم الحرب تعلو سماء المنطقة وضربة وشيكة لإيران حال ارتكاب أي خطأ

خلال الأربع سنوات الماضية، لم تتوانى إدارة الرئيس ترامب، عن توجيه ضربات قوية حاسمة للنظام الإرهابي في إيران عن طريق عقوبات مريرة ساحقة، وذلك عن قناعة تامة إنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وعليه جاءت التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، والتي أكدت بلا مواربة استمرار ادارة الرئيس ترامب في سياسة الضغوط القصوى لاجبار طهران على التخلي عن الإرهاب والميليشيات.
وكان قد أكد إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، أن طهران هي من قررت نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ولها علاقة قوية مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأضاف أبرامز: إيران قررت أن تنشر الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد من العمل مع عناصر القاعدة الذين ينفذون هم أيضا أعمالا إرهابية في مناطق مختلفة، والأمر ليس بالمفاجئ هناك روابط تجمعهم.
وأضاف أن طهران، وفق تصريحات نشرتها "العربية"، تريد أن تكون متأكدة من عدم اختفاء القاعدة في المنطقة لأنها تريد استمرار مهاجمة بلدان وأشخاص سبق وهاجمتهم القاعدة".
وشدد أبرامز، على أن الولايات المتحدة سوف ترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على مواطنين أميركيين.
وأضاف: ليس في نية الرئيس دونالد ترمب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن مؤخرا سحب قوات أميركية من العراق وأفغانستان، لكننا نعلم جيدا أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحا في العراق، وأعتقد بأن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره "النيويورك تايمز".
وشدد ابرامز، على أنه لو فكرت إيران أو ميليشياتها في مهاجمة الأميركيين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أميركي قوي جدا.


وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران، مضيفاً أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.
وشدد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي مازال الراعي الأول للإرهاب في العالم". وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجون سلمياً ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران".  


في سياق متصل وخوفا، من هجمة أمريكية شرسة، وجهت طهران حلفاءها الارهابيين في شتى بقاع الشرق الأوسط إلى البقاء في حالة تأهب قصوى وتفادي توترات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تكون الدافع ليقوم الرئيس ترامب بسحقها. وشن هجمات قوية. وهذا الطلب وجهه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي، اسماعيل قاآني خلال اجتماع في بغداد.
وكان قد حذر مستشار المرشد الإيراني الارهابي، في مقابلة مع "أسوشييتد برس" أن أي هجوم أميركي على إيران يمكن أن يؤدي إلى "حرب شاملة" في المنطقة. وقال حسين دهقان نحن لا نرحب بالحرب، لا نؤيد البدء بالحرب".
ويرى مراقبون، أن هناك حالة هلع إيرانية كبيرة وعلى كافة المستويات، من أن يقوم الرئيس ترامب خلال هذه الفترة، باستغلال أي حادث صغير لدك إيران وميليشياتها الإرهابية خصوصا وإنه ينتهز أي فرصة لذلك جزاء أعمالها الإجرامية.
ا.ي

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