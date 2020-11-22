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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 07:42 م

نشر قاذفات بي-52 في الشرق الأوسط.. دكّ إيران وقواعدها العسكرية يقترب

قاذفات بي 52

القيادة المركزية للجيش الأمريكي: هدف المهمة ردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة

تحلم إيران الملالي وتعد الأيام في انتظار قدوم بايدن، هذا في حال مجيئه وقفزه، على كل القضايا والعوائق القانونية التي كشفت تزويرا ممنهجا في الانتخابات الأمريكية الماضية، والسبب أن طهران، خلال حملته الانتخابية بالرجوع للاتفاق النووي والتساهل مع إرهابها.
 لكن كما يقول خبراء، تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي السفن، وذلك بعدما وجهت إدارة الرئيس ترامب، بنشر قاذفات بي 52 الثقيلة في الشرق الأوسط.
وقال خبراء عسكريون، إنه لا تنشر وتوزع هذه القاذفات الثقيلة،على القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إلا لأمر خطير، ومن المرجح أن تقوم خلال الفترة القادمة بدك معسكرات وأهداف إيرانية وميليشياوية في العراق وإيران وربما سوريا أيضا.
وكانت قد أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، إرسال طائرات، من طراز بي - 52 إلى قواعدها في الشرق الأوسط تحسبا لأي هجمات محتملة في المنطقة على وقع تصاعد التوتر مع إيران. 


ويعكس إعلان واشنطن، إرسالها قاذفات بي - 52 إلى الشرق الأوسط رسالة مفادها أن أي هجوم إيراني على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة سيقابل بقوة شديدة.
ووصفت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان مهمة القاذفات بـ"الطويلة"، مشيرة إلى أن هدفها "ردع العدوان، وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة"، دون الحديث عن مكان استقرارها بالشرق الأوسط.
وأشارت القيادة المركزية، وفق تقرير نشرته "العربية" إلى أن هذه المهمة المستمرة تظهر قدرة الجيش الأميركي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون مهلة قصيرة، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين. وتأتي التطورات هذه في ظل توتر متزايد بين واشنطن من جانب، وطهران وحلفائها، خصوصا في العراق، من جانب آخر، بالإضافة إلى تقارير كشفت عن هجوم أميركي محتمل على إيران، بتوجيهات من الرئيس ترامب.
وأكدت مصادر أميركية، أن الرئيس ترامب، طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي قبل أن يقنعه مستشاروه بالعدول عن الفكرة.
ويعتبر خيار توجيه ضربة لإيران، ولا يزال واحدا من القرارات المطروحة على أجندة الرئيس ترامب.
وطائرات ستراتوفورتريس، هي قاذفات أميركية استراتيجية بعيدة المدى دون سرعة الصوت، وتعمل بالطاقة النفاثة.
وهى قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الأسلحة، ولديها نطاق قتالي نموذجي يبلغ أكثر من 8800 ميل من دون الحاجة إلى التزود بالوقود الجوي. وأوضحت القيادة أن "الولايات المتحدة لا تسعى لإحداث أي صراع، لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ حول العالم.
وشددت على التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها.
إلى ذلك، حذر الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، من أن توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية يمكن أن يتصاعد بسهولة إلى صراع في الأسابيع الأخيرة القادمة.
وشدد خبراء عسكريون، إنه في حال اتخذ الرئيس ترامب قرارا بضرب إيران فإن ذلك سيكون نهاية تامة للإرهاب الإيراني ولن يقتصر على هدف واحد وفق كل الرؤى الاستراتيجية، بل يشمل عشرات الأهداف الإيرانية داخل إيران وخارجها.
أ.ي

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