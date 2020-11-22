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الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 02:32 م

لإجبارهم على دفع إتاوات شهرية.. ميليشيات في بغداد تقوم بعمليات التفجير لابتزاز أصحاب المحلات والنوادي

تفجير

كشفت السلطات الأمنية، عن فصائل مسلحة نافذة في بغداد متورطة بعمليات التفجير لابتزاز أصحاب تلك المحلات والنوادي، من خلال إجبارهم على دفع إتاوات شهرية مقابل السماح لهم بممارسة عملهم.

يأتي ذلك بعد عودة مسلسل تفجير محلات بيع المشروبات الكحولية وتهديد أصحاب النوادي الترفيهية الليلية في بغداد، بعد مدة من انقطاع الأخبار عن استهداف تلك الأماكن.

وقد شهد الأسبوعين الماضيين، بعد تفجير 7 محال لبيع الخمور وإغلاق ناد ترفيهي مرخّص في بغداد، لم تعد الجهات المتورطة فيها مجهولة، بل صارت تتبناها "الفصائل المستحدثة".

و"الفصائل المستحدثة"، تسمية تُطلق على المليشيات الموالية لإيران، ظهرت عقب اغتيال الإرهابي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد بغارة أميركية في كانون الثاني الماضي، مثل مليشيات "أصحاب الكهف"، و"ربع الله"، و"الجداحة"، و"مجاميع المقاومة الإسلامية"، و"جماعة الأمر بالمعروف".

وتستخدم هذه المليشيات قنوات على تطبيق "تليغرام"، أبرزها "صابرين نيوز"، للإعلان عن هجماتها على المحال التجارية، في تحدٍ صارخ للحكومة وقوات الأمن التي تتوزع في شوارع بغداد، خصوصاً النقاط والتشكيلات المتخصصة بحماية المرافق الترفيهية مثل محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية.

وتُعدّ موجة الاستهداف الجديدة لتلك الأماكن، وفقاً لمراقبين، أحد الوجوه التي تذكّر بحقبة تنظيم "القاعدة"، في الموصل والأنبار وصلاح الدين بين عامي 2005 و2009، التي نُفّذ فيها عمليات تفجير مماثلة.

وتلا ذلك عمليات تضييق على الحريات الشخصية، طاولت غير المسلمين، كالمسيحيين والصابئة والآشوريين والأيزيديين، الذين اضطر الآلاف منهم لمغادرة مدنهم الأصلية إلى خارج العراق أو إلى بغداد وأربيل.

وتبرز مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق، كواحدة من أكثر المليشيات التي تبارك هذه العمليات، وتعتبر تلك المحال "أوكاراً للشيطان".

في المقابل، تتسبب هذه الهجمات بموجات رفض وغضب من قبل العراقيين، الذين يعبّرون عن استغرابهم من الدعم العلني للتفجيرات، ويشبّهون ذلك بجرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف مسؤول أمني، عن  أن عمليات التفجير لم تعد كما في السابق، وتقتصر على قنابل صوتية لإخافة صاحب متجر الكحول أو النادي الليلي، وإجباره على دفع الأموال الشهرية لهذه الجماعة أو تلك، بل تعدتها إلى ولادة جماعات متطرفة من داخل المليشيات النافذة في بغداد.

وتعتبر هذه الجماعات وجود النوادي الليلية ومحال بيع الكحول، وحتى الأنشطة الثقافية المختلطة، حراما، وتعمل على استهدافها. وهو ما تجلّى في التفجيرات الأخيرة بعبوات ناسفة، خلّفت أضراراً وجرحى جراء استهدافها.

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