انزلاق العراق نحو أزمة اقتصادية وصحية عميقة.. ونشطاء يعربون عن خيبة آمالهم في الكاظمي

أعرب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خيبة أملهم إزاء أداء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومدى ضآلة التغيير الذي شهدته البلاد، وخاصة مع انزلاق العراق نحو أزمة اقتصادية وصحية عميقة.

وأكد النشطاء أنه عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع الشهر الماضي لإحياء ذكرى الاحتجاجات الجماهيرية التي أجبرت الحكومة على الاستقالة.

وأضاف أن البعض خاف من الخروج في التظاهرات خوفا من الميليشيات التي صعدت هجماتها ضد المطالبين بتغيير نظام سياسي يعتبره كثير من العراقيين فاسدًا وخاضعاً للميليشيات الموالية لإيران.

وقد عززت المظاهرات الآمال في البداية بعد استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي، وحل محله في النهاية رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي، وهو سياسي مبتدئ وعد بمعالجة مظالم المحتجين.

ورغم تعهد الكاظمي بمحاكمة المسؤولين عن قتل أكثر من 500 محتج، وكبح جماح الميليشيات، ودرء الانهيار الاقتصادي وإجراء انتخابات مبكرة في يونيو المقبل بموجب قانون انتخابي جديد، إلا أن شيئاً لم يحدث أو ما تحقق على الأرض أقل بقليل جداً مما أمل فيه العراقيون.

وأشار مراقبون إلى أنه بعد مرور 7 أشهر من تعيين الكاظمي، انزلق العراق إلى أزمة أعمق، حيث تسبب التراجع في أسعار النفط في معاناة الحكومة لجمع الأموال لدفع الرواتب، وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدأت الميليشيات في التحرك بحرية مرة أخرى، مما أثار مخاوف منتقديها.

وقال سياسيون، إن حكومة الكاظمي مؤقتة في مواجهة نظام عمره 17 عامًا، غالبًا ما يتم التقليل من تقدير مدى عمق المصالح المحمية التي نعمل ضدها.

وأضافوا انهار الوضع المالي بأكمله بسبب تراجع أسعار النفط الخام، يعتمد العراق على عائدات النفط بنسبة 90 في المائة من ميزانيته، كما تتعرض الحكومة لضغوط من إدارة أميركية محبطة من عجز بغداد عن كبح جماح المسلحين المدعومين من دول خارجية.

وقام الكاظمي ببعض المحاولات لمواجهة الميليشيات، لا سيما في يونيو عندما شنت قوات الأمن غارة على ميليشيا كتائب "حزب الله"، التي تحملها واشنطن مسؤولية مهاجمة قواتها.

كما يرى الكثيرون داخل العراق وخارجه أن كبح جماح الفصائل المسلحة يكاد يكون مستحيلًا، نظرًا لدرجة تسليحها ودورها في النظام السياسي، مقابل نقاط ضعف قوات الأمن الرسمية.