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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 01:18 م

بعد مقتل المسؤول الثاني بالقاعدة.. علاقة التنظيم بإيران تتكشف

القاعدة - ايران

كعادتها دائما نفت إيران وجود عبدالله أحمد عبدالله "أبو محمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة  على أراضيها،

وقال خبراء أن نفي إيران لهذا الأمر يأتي لسببين هما عدم إبراز جهاز الاستخبارات الإيرانية بصورة الهش.

ثانيا :الا تظهر علاقة النظام الإيراني الإرهابي بتنظيم القاعدة الإرهابي 

وقتل "أبو محمد المصري" في أرقى أحياء طهران في حي "بازداران"

هذا الحي يحوي وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تمتلك عدة بنايات من ضمنها سكنه فيها.

وقال  تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة  وُجّه له الاتهام في الولايات المتحدة بشنّ هجمات على سفارات أميركية في شرق إفريقيا العام 1998

وأنه اغتيل سراً في إيران خلال شهر آب/أغسطس العام الحالي.

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