نائب: المالية النيابية لن تصوت على موازنة 2021 إذا احتوت على اقتراض لا يخدم مصالح العراق

قال عضو اللجنة المالية، أحمد مظهر الجبوري، إن الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الآمال بزيادة الموارد غير النفطية والتي ستغطي شيئا فشيئا جانب مهم من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب بشكل خاص.



وأضاف، أننا "لن نصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديد لن تخدم واقع البلاد المستقبلي"، مشددا على "ضرورة ان تعي الحكومة بان استمرارية الاقتراض دليل الفشل في ادارة الدولة المالية".



وفي ذات السياق، أكد اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات ومشاريع، فيما توقعت لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين.