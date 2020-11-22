بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الانتخابات النيابية في العراق.. مراقبون يطالبون بمراقبة دولية خوفا من الميليشيات والسلاح المنفلت تقصي الحقائق بشأن مقتل المتظاهرين.. النتائج النهائية قدمت إلى رئاسة البرلمان وتنتظر عرضها على الرأي العام لإجبارهم على دفع إتاوات شهرية.. ميليشيات في بغداد تقوم بعمليات التفجير لابتزاز أصحاب المحلات والنوادي انزلاق العراق نحو أزمة اقتصادية وصحية عميقة.. ونشطاء يعربون عن خيبة آمالهم في الكاظمي السعودية تحمل هم كل البلاد العربية.. وترصد تحركات النظام الإيراني في المنطقة نائب: المالية النيابية لن تصوت على موازنة 2021 إذا احتوت على اقتراض لا يخدم مصالح العراق مئات المحتجين الغاضبين يتظاهرون أمام وزارة الكهرباء ببغداد المسعودي: مجلس النواب يعتزم استضافة الكاظمي و 4 وزراء عاجل.. متظاهرو العقود والأجور يغلقون محطة كهرباء الناصرية بالكامل العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مع الدول العربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 12:37 م

نائب: المالية النيابية لن تصوت على موازنة 2021 إذا احتوت على اقتراض لا يخدم مصالح العراق

احمد مظهر الجبوري
قال عضو اللجنة المالية، أحمد مظهر الجبوري، إن الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الآمال بزيادة الموارد غير النفطية والتي ستغطي شيئا فشيئا جانب مهم من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب بشكل خاص.

وأضاف، أننا "لن نصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديد لن تخدم واقع البلاد المستقبلي"، مشددا على "ضرورة ان تعي الحكومة بان استمرارية الاقتراض دليل الفشل في ادارة الدولة المالية".

وفي ذات السياق، أكد اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات ومشاريع، فيما توقعت لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
920201411911451297378

واشنطن بوست:ترامب يصعّد الضغوط على إيران والعراق 22 تشرين الثاني 2020 12:49 م

الكاظمي

المسعودي: مجلس النواب يعتزم استضافة الكاظمي و 4 وزراء 22 تشرين الثاني 2020 12:20 م

عاجل

عاجل.. متظاهرو العقود والأجور يغلقون محطة كهرباء الناصرية بالكامل 22 تشرين الثاني 2020 12:15 م

مشروع

العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مع الدول العربية 22 تشرين الثاني 2020 12:11 م

احمد الصفار

المالية النيابية تتوقع وصول موازنة 2021 للبرلمان الشهر المقبل 22 تشرين الثاني 2020 11:30 ص

التغيير

قيادي بالتغيير يكشف عن جمع 100 توقيع لمناقشة ربط رواتب موظفي الإقليم بالمركز 22 تشرين الثاني 2020 11:29 ص

سائرون

"سائرون" يحذر الكاظمي من اتخاذ رواتب الموظفين لعبة سياسية ويصف تصريحاته بالضربة للاقتصاد 22 تشرين الثاني 2020 11:22 ص

علاج كورونا

عبد الأمير: وزارة الصحة تتواصل مع الشركات المصنعة للقاح كورونا 22 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

التعليقات