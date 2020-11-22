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الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 12:26 م

مئات المحتجين الغاضبين يتظاهرون أمام وزارة الكهرباء ببغداد

محتجون
تظاهر المئات من موظفي العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، يوم الأحد، أمام مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي، إن مئات المتظاهرين الغاضبين تجمعوا أمام مبنى وزارة الكهرباء وقاموا بقطع شارع النقابات في منطقة المنصور ببغداد.

وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين يحتجون ضد القرار الأخير الصادر من وزير الكهرباء ماجد حنتوش الخاص بنقل بحدود 37 ألف عقد وأجر يومي من شركات الإنتاج والنقل إلى دوائر الجباية والصيانة في شركة توزيع كهرباء بغداد.

ونقل المصدر عن عدد من المتظاهرين، قولهم إنهم سيحولون المظاهرات إلى اعتصام أمام مبنى الوزارة لحين تراجع الوزير عن القرار المجحف الخاص بنقل 37 ألف من العقود والاجور إلى دوائر الجباية.
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