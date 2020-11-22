بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 12:11 م

العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مع الدول العربية

مشروع

أعلن صندوق العراق للتنمية الخارجية، اليوم الأحد، أن لدى العراق 30 شركة استثمارية مع الدول العربية، مبينا أنها تنوعت في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال الصندوق في جدول، إن "لدى العراق 30 شركة استثمارية مع الدول العربية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية".

وبين أن "هذه القطاعات تنوعت ما بين الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والاتصالات والنقل والخدمات النفطية".

وأضاف أن "أعلى نسبة للعراق من هذه الشركات الاستثمارية بلغت 50% كالشركة العربية العراقية للألبان ومقرها في العراق برأسمال 14 مليار و500 مليون دينار، وشركة الباهاوس العراقية الاردنية ومقرها الأردن برأس مال 10 ملايين دينار اردني، والشركة العراقية – السورية للملاحة البحرية ومقرها سوريا برأسمال 25 ملايين يورو".

وأشار إلى أن "اقل نسبة مساهمة للعراق مع هذه الشركات كانت الشركة العربية لمصائد السعودية للأسماك حيث بلغت نسبة العراق منها 0.5%،ومقرها السعودية وبرأس مال بلغ 57 مليون و840 ألف ريال سعودي، والشركة العربية للخدمات البترولية في ليبيا حيث بلغت نسبة مساهمة العراق فيها 3% ومقرها ليبيا وبرأس مال بلغ 49 مليون دينار ليبي، اضافة الى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "اسري" في البحرين حيث بلغت نسبة مساهمة العراق فيها 4.72% برأس مال بلغ 170 مليون دولار.

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