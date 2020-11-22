الداخلية تعلن اعتقال مجموعة متورطة في إطلاق النار على متظاهرين بالنجف قبل أشهر

أعلنت وزارة الداخلية اعتقال مجموعة متورطة في إطلاق النار على متظاهرين بمدينة النجف في الحادث المعروف باسم "مجزرة ساحة الصدرين".

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من تسعة أشهر، تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض على عصابة إجرامية استهدفت الأجهزة الأمنية واطلقت النار على المتظاهرين في أحداث التظاهرات التي شهدتها النجف في شباط الماضي".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين من العصابة اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأدت في حينها إلى سقوط شهداء وجرحى".

وأشارت الداخلية إلى أن "الملقى القبض عليهم اعترفوا باستخدامهم المولوتوف والهجوم على منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات العامة ومكتبة دار الحكمة ومحاولات إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بافتعال صدامات مع هذه القوات لاشاعة الفوضى".

وقالت الداخلية إنه "لا تزال إجراءات البحث والتحري قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

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