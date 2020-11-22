نائب : غرق معظم أحياء العاصمة بسبب الامطار كان متوقعـا نتيجة الاهمال والفشل الخدمـي

وصف النائب عن كتلة تحالف / سائرون / علاء الربيعي ، ما جرى امس في بغداد من غرق شبه تام في معظم مناطقها بانه :" كان امراً متوقعا نتيجة لحالة الاهمال والفشل الخدمي الذي حذرنا منه مراراً وتكرارًا دون اجراءات بمستوى التحدي ".



واشار الربيعي ،في بيان الى وجود خلل كبير في البنى التحتية لبغداد ومشاكل لم تعالج ، لا من قبل الامانة ولا من قبل المحافظة ،وهما الجهتان المعنيتان بموضوع تصريف المياه وادامة وصيانة شبكة المجاري .



واضاف ،:" ان السياسات السابقة للمؤسسات الخدمية لم تكن قائمة على خطط ستراتيجية بعيدة المدى لحل مشاكل الازمات المتراكمة ، انما على معالجة الازمات بشكل ترقيعي عبرترحيل هذه المشاكل من مرحلة لمرحلة اخرى "، محملًا الحكومات المتلاحقة مسؤولية هذا الاخفاق بسبب المجاملات التي افرزت عملية تسمية الامناء السابقين ".



ودعا ، رئيس الحكومة الحالي الى معالجة هذا الملف بشكل فوري وجذري وعدم التهاون مع الشخصيات التي تسببت بهذه الكارثة لاهالي بغداد وتنفيذ مشاريع كبيرة تعالج هذه الازمة بشكل نهائي ، مع فتح ملفات المسؤولين وكل من اشرف على تنفيذ تلك المشاريع التي اثبتت فشلها الذريع.