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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 11:44 ص

الزراعة تتوقع إطلاق تريليون و800 مليار دينار الأسبوع الحالي ضمن مستحقات الفلاحين

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توقعت وزارة الزراعة، اطلاق ترليون و800 مليار دينار هذا الاسبوع  ضمن قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان  مستحقات للفلاحين،.
وقال المتحدث باسم الوزراة حميد النايف ان “وزارة الزراعة عازمة  على اطلاق مستحقات الفلاحين للحنطة والشلب من العام الماضي خلال الايام القليلة المقبلة.
واضاف انه “تم تخصيص تريليون و 800 مليار دينار ضمن قانون القرض الذي صوت عليه مجلس النواب لمستحقات الفلاحين”، مشيرا الى “وجود متابعات مع وزارة المالية لإطلاق تلك الاموال وتسليمها للفلاحين.
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