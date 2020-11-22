نائب: تصدير نفط كردستان لا يزال غير خاضع لسومو

أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، ، ان تصدير نفط اقليم كردستان لا يزال غير خاضع لشركة سومو.

وقال خلاطي ، ان “كردستان تصدر اكثر من 480 ألف برميل نفط دون علم او موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد”، لافتا الى ان “تصدير النفط من خلال كردستان لا يزال غير خاضع لشركة سومو النفطية.

واضاف ان “مجلس النواب وضع شرط تسليم اموال النفط ضمن قانون الاقتراض كون كردستان لم تلتزم بدفعها بشكل منتظم”، مبينا ان “الحديث عن وجود مؤامرة برلمانية على كردستان غير صحيح وقانون الاقتراض ضمن حقوق الجميع.