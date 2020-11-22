المالية النيابية تتوقع وصول موازنة 2021 للبرلمان الشهر المقبل

توقعت اللجنة المالية النيابية، وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 من الحكومة الى مجلس النواب الشهر المقبل.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، ان “مجلس النواب بانتظار ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 من مجلس الوزراء”، لافتا الى ان “الموازنة قد تصل خلال الشهر المقبل.

واضاف ان “تأخر الحكومة ارسال قانون الموازنة لمجلس النواب سيسهم في تفاقم الإشكالات المالية في البلاد”، مبينا ان “القروض الخارجية يجب ان توجه للاستثمار فقط وبفائدة قليلة حيث تم في العام السابق التصويت على قرار يمنع الاقتراض الخارجي والاعتماد على الايراد المتحقق فقط.