قيادي بالتغيير يكشف عن جمع 100 توقيع لمناقشة ربط رواتب موظفي الإقليم بالمركز

كشف القيادي في حركة التغيير الكردية بيستون فائق , عن جمع اكثر من 100 توقيع لطلب مناقشة ربط موظفي الإقليم بالمركز مباشرة اسوة بباقي موظفي العراق مؤكدا وجود اعداد كبيرة من الموظفين الفضائيين في مؤسسات الإقليم.



وقال فائق, ان ” نواب الإقليم الاتحاديين جمعوا اكثر من 100 توقيع لغرض تقديم طلب لمناقشة ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة المركزية اسوة بموظفي العراق.



وأضاف ان ” على الإقليم اجراء تقاطع بالمعلومات الخاصة بموظفي الإقليم لكون حجم الموظفين لايتناسب وحجم السكان في الإقليم مشيرا الى ان حركته والحكومة المركزية متاكدون بوجود اعداد كبيرة من الموظفين الفضائيين في مؤسسات الإقليم والبيشمركة”.



وأوضح فائق، أن “عدم اجراء تقاطع الكتروني باعداد وأسماء الموظفين الحقيقين سوف لن يحصلوا على موافقة البرلمان الاتحادي والحكومة المركزية لكونه شرطا سبق وان طرحه البرلمان الاتحادي والحكومات المركزية السابقة ” .