"سائرون" يحذر الكاظمي من اتخاذ رواتب الموظفين لعبة سياسية ويصف تصريحاته بالضربة للاقتصاد

حذر تحالف سائرون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اتخاذ رواتب الموظفين لعبة سياسية، معتبرا تصريحاته حول عدم وجود رواتب كانون الثاني من العام المقبل ضربة للاقتصاد العراقي.

وقال النائب عن سائرون صباح العكيلي ان “الحكومة لاتمتلك اي رؤية اقتصادية لمعالجة الوضع ولن نسمح لها بالاقتراض مرة اخرى.

واضاف ان “اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن عدم وجود رواتب لشهر كانون الثاني من العام المقبل هو ضربة للاقتصاد العراقي وسيتسبب بخلخلة اسعار صرف الدولار وارتفاعه.

وحذر العكيلي الكاظمي من “اتخاذ رواتب الموظفين مرة اخرى لعبة سياسية على حساب قوت المواطنين.