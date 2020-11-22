بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الانتخابات النيابية في العراق.. مراقبون يطالبون بمراقبة دولية خوفا من الميليشيات والسلاح المنفلت تقصي الحقائق بشأن مقتل المتظاهرين.. النتائج النهائية قدمت إلى رئاسة البرلمان وتنتظر عرضها على الرأي العام لإجبارهم على دفع إتاوات شهرية.. ميليشيات في بغداد تقوم بعمليات التفجير لابتزاز أصحاب المحلات والنوادي انزلاق العراق نحو أزمة اقتصادية وصحية عميقة.. ونشطاء يعربون عن خيبة آمالهم في الكاظمي السعودية تحمل هم كل البلاد العربية.. وترصد تحركات النظام الإيراني في المنطقة نائب: المالية النيابية لن تصوت على موازنة 2021 إذا احتوت على اقتراض لا يخدم مصالح العراق مئات المحتجين الغاضبين يتظاهرون أمام وزارة الكهرباء ببغداد المسعودي: مجلس النواب يعتزم استضافة الكاظمي و 4 وزراء عاجل.. متظاهرو العقود والأجور يغلقون محطة كهرباء الناصرية بالكامل العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مع الدول العربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

عبد الأمير: وزارة الصحة تتواصل مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

علاج كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، تواصل العراق مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، مشيرة إلى وجود توجه لاستيراد كميات إضافية تفوق حجم الاتفاقية المبرمة.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن العراق ماضٍ في اتفاقه مع مرفق كوفاكس، وبالوقت نفسه متواصل مع الشركات المصنعة، مؤكداً أن العراق سيستورد أي لقاح يحرز موافقة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف، أن هناك إمكانية استيراد كمية إضافية من لقاح فيروس كورونا، لتغطية جزءٍ آخر من النسبة المتبقية من السكان، في حال توفرت التخصيصات المالية.

وأشار، إلى أن العراق وقَّع على اتفاقية مع مرفق كوفاكس (Covaxfacility) التابع إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، بتجهيزه بلقاحات تغطي 20 بالمئة من سكان العراق، أي حوالي 8 ملايين جرعة، من أي لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، بعد انتهاء كل التجارب العلمية.

وتابع، أما ما تعلنه الشركات المصنعة للقاح عن نتائج فعالية للقاحها، فهو سباق تسويقي بينها، وأيضاً لطمأنة العالم بقرب إنتاج اللقاح الواعد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
920201411911451297378

واشنطن بوست:ترامب يصعّد الضغوط على إيران والعراق 22 تشرين الثاني 2020 12:49 م

احمد مظهر الجبوري

نائب: المالية النيابية لن تصوت على موازنة 2021 إذا احتوت على اقتراض لا يخدم مصالح العراق 22 تشرين الثاني 2020 12:37 م

الكاظمي

المسعودي: مجلس النواب يعتزم استضافة الكاظمي و 4 وزراء 22 تشرين الثاني 2020 12:20 م

عاجل

عاجل.. متظاهرو العقود والأجور يغلقون محطة كهرباء الناصرية بالكامل 22 تشرين الثاني 2020 12:15 م

مشروع

العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مع الدول العربية 22 تشرين الثاني 2020 12:11 م

احمد الصفار

المالية النيابية تتوقع وصول موازنة 2021 للبرلمان الشهر المقبل 22 تشرين الثاني 2020 11:30 ص

التغيير

قيادي بالتغيير يكشف عن جمع 100 توقيع لمناقشة ربط رواتب موظفي الإقليم بالمركز 22 تشرين الثاني 2020 11:29 ص

سائرون

"سائرون" يحذر الكاظمي من اتخاذ رواتب الموظفين لعبة سياسية ويصف تصريحاته بالضربة للاقتصاد 22 تشرين الثاني 2020 11:22 ص

التعليقات