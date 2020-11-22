عبد الأمير: وزارة الصحة تتواصل مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، تواصل العراق مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، مشيرة إلى وجود توجه لاستيراد كميات إضافية تفوق حجم الاتفاقية المبرمة.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن العراق ماضٍ في اتفاقه مع مرفق كوفاكس، وبالوقت نفسه متواصل مع الشركات المصنعة، مؤكداً أن العراق سيستورد أي لقاح يحرز موافقة منظمة الصحة العالمية.



وأضاف، أن هناك إمكانية استيراد كمية إضافية من لقاح فيروس كورونا، لتغطية جزءٍ آخر من النسبة المتبقية من السكان، في حال توفرت التخصيصات المالية.



وأشار، إلى أن العراق وقَّع على اتفاقية مع مرفق كوفاكس (Covaxfacility) التابع إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، بتجهيزه بلقاحات تغطي 20 بالمئة من سكان العراق، أي حوالي 8 ملايين جرعة، من أي لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، بعد انتهاء كل التجارب العلمية.



وتابع، أما ما تعلنه الشركات المصنعة للقاح عن نتائج فعالية للقاحها، فهو سباق تسويقي بينها، وأيضاً لطمأنة العالم بقرب إنتاج اللقاح الواعد.