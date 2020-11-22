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الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 10:55 ص

محافظة صلاح الدين تعلن الحداد وتنكس العلم

محافظة صلاح الدين
أعلن محافظ صلاح الدين وكالة إسماعيل خصير هلوب، الحداد ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الذي نفذه داعش الإرهابي في المحافظة.

وقال هلوب في بيان، إن الحداد يبدأ من اليوم الأحد  22 – 11 - 2020 وفي عموم المحافظة.

ووجه المحافظ رؤوساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر باتخاذ ما يلزم حول تنفيذ الحداد وانزال العلم العراقي في الدوائر.

وسقط 10 اشخاص وأصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد إبراهيم معجل إبراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش ليلة أمس.

وذكر مصدر أمني، أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.


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