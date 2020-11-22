ترامب يطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا

قال الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قدم التماسا لإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا.



وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تصديق حاكم الولاية بريان كيمب وبراد رافينسبيرجر وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، وكلاهما جمهوري، بشكل مستقل على النتائج.



وأكدت إعادة فرز الأصوات فوز بايدن بالفعل، ولكن نظرا لأن هامش فوزه كان أقل من 5ر0 %، يحق لحملة ترامب طلب إعادة الفرز.



وأشار الفريق القانوني لترامب إلى "نتائج خاطئة" و "اقتراع غير قانوني" دون أي دليل في بيان أعلن فيه طلب الحملة إعادة فرز الأصوات بالولاية.



ويسعى ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية التي أجريت في الثالث من تشرين ثان من خلال تقديم طعون قانونية.



