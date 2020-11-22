الحكومة الأردنية تدين الهجوم الإرهابي في صلاح الدين

أدانت الحكومة الأردنية، الهجوم الإرهابي الذى وقع فى محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أكد وقوف بلاده إلى جانب العراق فى وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه وفى محاربة العصابات الإرهابية.



وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوى الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.