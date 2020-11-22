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الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 10:22 ص

كوجر: موازنة 2021 تقشفية بلا تعيينات ومشاريع

جمال كوجر
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد، أن موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات ومشاريع، متوقعا أن تلجأ الحكومة إلى تخفيض مخصصات الموظفين.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".

وتوقع كوجر "اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الأزمة المالية"، لافتا إلى أن "الحكومة ستلجأ الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".

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