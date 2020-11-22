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الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 10:07 ص

انسحاب اللواء الخاص 61 التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات وأطراف مدينة كركوك

اللواء 61
أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، بصدور قرار من الجهات العليا يقضي بانسحاب اللواء الخاص 61 التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات وأطراف مدينة كركوك وتمركزه في قاعدة "K1" العسكرية فيما ستحل محله قوات الشرطة.

وقال المصدر، إن قرابة 500 عنصر من الفوج التكتيكي الذين تم اختيارهم من مراكز الشرطة في المحافظة، وهم من مكونات كركوك كافة سينتشرون في المواقع التي سيخليها اللواء الخاص.

وأضاف المصدر، أن هذا الفوج تدعمه وزارة الداخلية العراقية، مشيرا إلى تجهيز عناصره بالمعدات والأسلحة كافة.
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