بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الانتخابات النيابية في العراق.. مراقبون يطالبون بمراقبة دولية خوفا من الميليشيات والسلاح المنفلت تقصي الحقائق بشأن مقتل المتظاهرين.. النتائج النهائية قدمت إلى رئاسة البرلمان وتنتظر عرضها على الرأي العام لإجبارهم على دفع إتاوات شهرية.. ميليشيات في بغداد تقوم بعمليات التفجير لابتزاز أصحاب المحلات والنوادي انزلاق العراق نحو أزمة اقتصادية وصحية عميقة.. ونشطاء يعربون عن خيبة آمالهم في الكاظمي السعودية تحمل هم كل البلاد العربية.. وترصد تحركات النظام الإيراني في المنطقة نائب: المالية النيابية لن تصوت على موازنة 2021 إذا احتوت على اقتراض لا يخدم مصالح العراق مئات المحتجين الغاضبين يتظاهرون أمام وزارة الكهرباء ببغداد المسعودي: مجلس النواب يعتزم استضافة الكاظمي و 4 وزراء عاجل.. متظاهرو العقود والأجور يغلقون محطة كهرباء الناصرية بالكامل العراق يمتلك 30 شركة استثمارية مع الدول العربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 10:00 ص

نجاة ناشط مدني بالاحتجاجات من محاولة اغتيال في الديوانية

عنف
أفاد ضابط بالشرطة، اليوم الأحد، بنجاة ناشط مدني بالاحتجاجات من محاولة اغتيال في محافظة الديوانية.

وأبلغ الضابط، أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل الناشط المدني عمار الخزعلي في قضاء السنية في الديوانية انفجرت مخلفةً أضرارا مادية بواجهة المنزل دون إصابات بشرية.

من جانبهم قال شهود عيان، إن مسلحين فتحوا النار على منزل الخزعلي بعد انفجار العبوة مباشرةً.

وكان العشرات من المتظاهرين قد قتلوا وجرحوا في الخامس من شباط الماضي بإطلاق نار رافق اجتياح أنصار رجل الدين مقتدى الصدر من أصحاب القبعات الزرق لساحة اعتصام ساحة الصدرين وسط النجف.

وأطلق الناشطون على الحادث، آنذاك، اسم "مجزرة ساحة الصدرين".

وتعهدت الحكومة العراقية بزعامة مصطفى الكاظمي بملاحقة المتورطين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، إلا أن أي متهم لم يدن لغاية الآن.

واستشهد 560 من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد والتي بدأ في تشرين الأول 2019، واستمرت لمدة عام تقريبا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
920201411911451297378

مصرع خمسة أفراد من عائلة واحدة في حادث مروري في ديالى 22 تشرين الثاني 2020 11:55 ص

920201411911451297378

اعتقال محافظ الديوانية السابق بعد وصوله النجف 22 تشرين الثاني 2020 11:50 ص

الداخلية

الداخلية تعلن اعتقال مجموعة متورطة في إطلاق النار على متظاهرين بالنجف قبل أشهر 22 تشرين الثاني 2020 11:48 ص

اللواء 61

انسحاب اللواء الخاص 61 التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات وأطراف مدينة كركوك 22 تشرين الثاني 2020 10:07 ص

الدفاع

مركز الإعلام الرقمي يحذر منتسبي الدفاع من استخدام تيك توك داخل ثكناتهم 21 تشرين الثاني 2020 11:33 ص

هاكر

القبض على مبتز الكتروني تسبب في طلاق 9 نساء 21 تشرين الثاني 2020 11:30 ص

مطار البصرة الدولي

القبض على امرأة حاولت السفر إلى دولة أجنبية بجواز سفر شقيقتها في البصرة 21 تشرين الثاني 2020 11:28 ص

منفذ الشلامجة في العراق

ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر عراقي في منفذ الشلامجة 21 تشرين الثاني 2020 11:23 ص

التعليقات