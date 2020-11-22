بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 09:31 ص

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تفوز بلقب نجمة العرب 2020

ياسمين عبد العزيز
فازت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز بلقب "نجمة العرب 2020"، في مهرجان نجم العرب، وشاركت الفنانة صورة على موقع تبادل الصور انستجرام، استعرضت فوزها باللقب وعلقت "الحمد لله".

ومهرجان نجم العرب، هو مهرجان مصر ييكرم النجوم الفائزين وفق استفتاء أراء المتابعين العرب، حيث يحظر على المصريين الاختيار، وبذلك يكون كل فنان فائز قد حقق نجاحاً خارج موطنه.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في المارثون الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "نحب تاني ليه"، مع الفنان شريف منير وكريم فهمي، والفنانة سوسن بدر.
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