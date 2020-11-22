مصرع عائلة من 5 أفراد بسقوط سيارة في نهر بديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بمصرع عائلة مكونة من 5 أفراد بسقوط سيارة تقلهم في نهر "خريسان" جنوب بعقوبة.



وقال المصدر، إن سيارة صغيرة تقل عائلة من 5 أفراد سقطت في نهر خريسان في ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة، مما أسفر الحادث عن وفاتهم.



وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني والإسعافات انتشلت جثث الضحايا ونقلتهم الى الطب العدلي، مبينا أن أسباب الحادث الانزلاق جراء الأمطار.