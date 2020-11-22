مصرع عائلة من 5 أفراد بسقوط سيارة في نهر بديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بمصرع عائلة مكونة من 5 أفراد بسقوط سيارة تقلهم في نهر "خريسان" جنوب بعقوبة.
وقال المصدر، إن سيارة صغيرة تقل عائلة من 5 أفراد سقطت في نهر خريسان في ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة، مما أسفر الحادث عن وفاتهم.
وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني والإسعافات انتشلت جثث الضحايا ونقلتهم الى الطب العدلي، مبينا أن أسباب الحادث الانزلاق جراء الأمطار.
وقال المصدر، إن سيارة صغيرة تقل عائلة من 5 أفراد سقطت في نهر خريسان في ناحية بهرز 7 كم جنوب بعقوبة، مما أسفر الحادث عن وفاتهم.
وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني والإسعافات انتشلت جثث الضحايا ونقلتهم الى الطب العدلي، مبينا أن أسباب الحادث الانزلاق جراء الأمطار.