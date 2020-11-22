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الأحد, 22 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 تشرين الثاني 2020 09:05 ص

ميركل: مجموعة العشرين ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

ميركل

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إن منصة مجموعة العشرين ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم.

وأضافت ميركل خلال مشاركتها في فعالية مصاحبة على هامش قمة القادة لمجموعة العشرين، حول تعزيز التأهب للجوائح، أن "الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متوافرا قبل نهاية العام.

وأضاف ماكرون: علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا، وسنضمن وصول اللقاح لجميع الدول خاصة الفقيرة منها.

وذكر أن مجموعة العشرين، خصصت أموالا لشراء جرعات للقاح كورونا، وطالب المجموعة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون العالمي لإنتاج لقاح لكوفيد-19، ودعا إلى تنسيق دولي أكبر في مجال السياسات التي تسهل تنقلات الناس.

وقال شي أمام قمة الرياض لمجموعة العشرين: الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع للقاحات.

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