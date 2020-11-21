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السبت, 21 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 تشرين الثاني 2020 04:58 م

الملك سلمان: قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة

الملك سلمان

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين، إن أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم في 2020 غير مسبوقة.

وأضاف الملك سلمان في افتتاح القمة التي يشارك فيها قادة دول مجموعة العشرين عبر الفيديو: "لقد كان هذا العام استثنائيا، حيث شكلت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة".

وأضاف أن الأزمة "تسببت في خسائر اقتصادية، ولا تزال شعوبنا تعاني من هذه الأزمة، إلا أننا نبذل قصارى جهودنا لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي".

وتابع: "تعهدنا في قمة غير العادية في مارس الماضي بتخصيص الموارد العاجلة وساهمنا جميعا بـ21 مليار دولار في الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، واتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات".

وقال الملك سلمان، إنه "تمت توسعت شبكات الحماية الاجتماعية والفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر زرقهم وقمنا بدعم الدول النامية"، مشيرا إلى دور مجموعة العشرين في دعم هذه الدول.

وقال: "علينا معالجة مواطن الضعف التي ظهرت في الأزمة مع حماية الأرواح وسبل العيش"، مشددا على دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتحه.

وأكد أنه ينبغي على قادة دول مجموعة العشرين العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول للقاحات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال: "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب".

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