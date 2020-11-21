الركابي: السجون العراقية لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، إن السجون العراقية تكاد تكون الوحيدة في الشرق الأوسط لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد.

وبين أن حديث بعض الأطراف عن وجود سجون سرية سياسية عليهم أن يثبتوا ذلك بالدليل وأن تقع هذه السجون.

وأضاف، أن السجون العراقية لا يمكن القول عنها أفضل السجون ولكن تليق بكافة السجناء من حيث الطعام والخدمات، مشيرا إلى أن هناك شكاوى تقدم إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية حول تمتع النزلاء والسجناء بمميزات لم يتمتع بها المواطن العراقي من ناحية الإطعام والكهرباء والانترنيت والبعض يتعامل مع الفضاء الخارجي.

ودعا الركابي الجهات التي تتحدث عن وجود سجون او معتقلين بدوافع سياسية داخل السجون العراقية او سرية عليهم ان يثبتوا ذلك.