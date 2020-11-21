تظاهرات في كركوك بسبب تكدس النفايات|صور

نظم العشرات من سكان كركوك، يوم السبت، تظاهرة احتجاجية ضد النقص الحاصل في الخدمات بالمحافظة.

وقال مصدر مطلع في كركوك إن عشرات الناشطين نظموا، اليوم، تظاهرة احتجاجية على نقص الخدمات في المحافظة قرب ملعب كركوك.

وأوضح أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب برفع النفايات من شوارع ومناطق المحافظة، مشيرين إلى أن كل منزل بكركوك يدفع مبلغاً مادياً مقداره ألف دينار لرفع النفايات، لكن دون تقديم اي خدمة بالمقابل.

وشدد المتظاهرون على ضرورة ايضاح اماكن صرف تلك الاموال، فضلاً عن الاموال المخصصة لهذا الشأن.