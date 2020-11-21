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السبت, 21 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 تشرين الثاني 2020 12:31 م

مراقبون: مهمة الكاظمي مستحيلة في ظل صراع محموم بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية

الكاظمي والميليشيات

أكد مراقبون، أنه لا تبدو مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سهلة في ظل صراع محموم بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية، الأمر الذي يراه باحثون عائقاً رئيساً أمام تلبية طموحات العراقيين.

وأشاروا إلى أن شكل الدولة في العراق المعضلة الكبرى منذ عام 2003، وحتى الآن، حيث تعد المحاصصة وإدارة البلاد ضمن آلية التوافق بين القوى السياسية الرئيسة العنوان الرئيس لشكل سلطة ما بعد 2003.

ولعل الرفض الشعبي المتزايد لتلك الآليات في إدارة الدولة العراقية، زاد من حجم التساؤلات عن مساحة سلطة رئاسة الوزراء في النظام العراقي، وإمكانات التغيير من خلال هذا المنصب، الذي يبدو في الكثير من محطات هذا النظام مكبلاً في ظل إحكام نظام المحاصصة على الدولة وقراراتها.

وأشاروا إلى أن الدستور العراقي أكد أن النظام في البلاد برلماني دستوري، فإن الجانب التنفيذي الذي تختص به سلطة الجهاز الإداري للدولة من خلال الحكومة، يبدو خاضعاً لسيطرة زعماء الكتل، حتى في ما يتعلق بصلب عمل رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي في الدولة.

وتابعوا أنه لطالما تحدث رؤساء الوزراء السابقون للعراق عن جماعات تتجاوز حدود القانون، أطلقت عليها تسميات عديدة من قبيل قوى "اللا دولة"، أو الدولة الموازية، التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلا أن أياً من الحكومات المتعاقبة لم تستطع حل تلك الإشكالية، الأمر الذي يرجعه عديد من المراقبين إلى ضرورة خضوع من يريد الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة لإرادة الزعامات السياسية.

وأكد مراقبون، أنه على الرغم من تعهدات الكاظمي في قضايا عديدة، بينها ملاحقة رؤوس الفساد ومحاسبة المتورطين بعمليات قتل طالت المحتجين في الانتفاضة العراقية، فإن عديداً من تلك التعهدات لم يتم تحقيقها.

وفي مكاشفة صريحة، أشار في مؤتمر صحافي، إلى "وجود ضغوط تمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد"، الأمر الذي يبين مدى التأثير السياسي في رئاسة الحكومة حتى في أكثر القضايا حساسية.

وأوضح مراقبون أن تلك الإشكالية تمثل عنواناً دائماً للصراع السياسي في الحكومات المتعاقبة، إلا أنها تزداد تفاقماً في المرحلة الحالية، وخصوصاً أن الحكومة الحالية جاءت إثر انتفاضة تشرين الأول، التي ركزت مطالبها بشكل شبه واضح على إرساء دعائم الدولة والتخلص من تأثيرات القوى الموازية لها، التي لا تبدو بوادرها متحققة حتى الآن.


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